Istat: occupazione ai massimi storici al 59%, crescita trainata dalle donne e dagli under 35

Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio, 15:16

Continua a crescere l'occupazione, che nel mese di novembre è arrivata ai massimi storici. Si conferma dunque la tendenza alla crescita già registrata a ottobre con 41 mila unità di occupati in più rispetto al mese precedente (+0,2%) e con un tasso di occupazione che sale al 59,4% (+0,1). È la fotografia scattata dai dati Istat.Più lavoro e soprattutto più donne e più giovani che lavorano. Sono infatti quest'ultimi a trainare la crescita. Come spiega lo stesso Istituto l'aumento congiunturale dell'occupazione è spinto dai dipendenti permanenti e da una rilevante crescita del tasso di occupazione dei giovani con 25-34 anni, mentre calano i lavoratori a termine e gli indipendenti. Contestualmente, si registra una lieve crescita del numero di disoccupati e un calo dell'inattività, che scende ai valori minimi storici.L'andamento dell'occupazione - continua l'Istat - è la sintesi di un aumento della componente femminile (+0,3%, pari a +35 mila) e di una sostanziale stabilità di quella maschile. Gli occupati crescono tra i 25-34enni e gli ultracinquantenni, mentre calano nelle altre classi d'età; al contempo, aumentano i dipendenti permanenti (+67 mila) a fronte di una diminuzione sia dei dipendenti a termine (-4 mila) sia degli indipendenti (-22 mila).In crescita risultano anche le persone in cerca di lavoro (+0,5%, pari a +12 mila unità nell'ultimo mese). L'andamento della disoccupazione è sintesi di un aumento per gli uomini (+1,2%, pari a +15 mila unità) e di una lieve diminuzione tra la donne (-0,2%, pari a -3 mila unità). Crescono i disoccupati under 35, ma diminuiscono lievemente i 35-49enni mentre risultanotabili gli ultracinquantenni.Per quanto riguarda invece il tasso di disoccupazione, quest'ultimo si mantiene stabile al 9,7%. Tuttavia la stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a novembre è in calo rispetto al mese precedente (-0,6%, pari a -72 mila unità), e la diminuzione riguarda entrambe le componenti di genere. Il tasso di inattività scende al 34% (-0,2 punti percentuali).Anche nel confronto tra il trimestre settembre-novembre e quello precedente, l'occupazione risulta in crescita, seppure lieve (+0,1%, pari a +18 mila unità), con un aumento che si distribuisce tra entrambi i sessi. Nello stesso periodo aumentano sia i dipendenti a termine sia i permanenti (+62 mila nel complesso), mentre risultano in calo gli indipendenti (-0,8%, -43 mila). Si registrano, inoltre, segnali positivi per i 25-34enni e per gli over 50, negativi nelle altre classi.Gli andamenti mensili si confermano nel trimestre anche per le persone in cerca di occupazione, che aumentano dello 0,3% (+7 mila), e per gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, in diminuzione dello 0,4% (-59 mila).Su base annua l'occupazione risulta in crescita (+1,2%, pari a +285 mila unità), l'espansione riguarda sia le donne sia gli uomini di tutte le classi d'età, tranne i 35-49enni. Tuttavia, al netto della componente demografica la variazione è positiva per tutte le classi di età. La crescita nell'anno è trainata dai dipendenti (+325 mila unità nel complesso) e in particolare dai permanenti (+283 mila), mentre calano gli indipendenti (-41 mila).Nell'arco dei dodici mesi, l'aumento degli occupati si accompagna a un calo sia dei disoccupati (-7,1%, pari a -194 mila unità) sia degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,5%, pari a -203 mila).