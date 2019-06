Istat: invariata la spesa delle famiglie italiane nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nell'ultimo annocon una, +0,3% rispetto al rispetto al 2017, quando era cresciuta dell'1,6% sul 2016, e ancora lontana dai livelli del 2011 (2.640 euro mensili).È quanto emerge dal rche evidenzia come, segnando una contrazione per la prima volta dopo la moderata ripresa dal 2014 al 2017.In dettaglio, l'istituto sottolinea che, invariata rispetto ai 2.154 euro del 2017:, dato in lieve calo per la prima volta dal 2013.Come in passato,-ovest (2.866 euro), nel Nord-est (2.783) e nel Centro (2.723 euro); più bassi, e inferiori alla media nazionale, nel Sud (2.087 euro) e nelle Isole (2.068 euro).La composizione della spesa resta sostanzialmente la stessa del 2017: è ancorae (35,1% della spesa totale), seguita dalla(18,0%, pari una media di 462 euro mensili, senza differenze significative rispetto ai 457 euro del 2017) e da quella per(11,4%, pari a 292 euro).In particolare,, mentre il 19,2% delle famiglie che vivono in abitazioni di proprietà (circa 3,6 milioni) paga un mutuo.Se le, con il 16,1% che dichiara infatti di aver speso meno rispetto all'anno precedente, e il 6,1% che dichiara di aver aumentato la spesa sanitaria,(il 48,9% delle famiglie ne ha limitato gli acquisti), e per i(il 39,3% sul totale, dato che nel Mezzogiorno arriva al 53,9%).Sulla spesa incide poi la: nel 2018, il divario tra la spesa delle famiglie composte di soli italiani (2.627 euro) e quella delle famiglie con almeno uno straniero (1.984 euro) è di 644 euro (il 24,5% in meno),