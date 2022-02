Istat, inflazione preoccupante e da monitorare

(Teleborsa) - Nuova impennata dell'inflazione che raggiungendo un livello del 4,8% al top da aprile 1996, seppur inferiore al 5,1% registrato in media nell'Eurozona.

Il dato è stato pubblicato questa mattina dall'Istat, secondo cui la "forte accelerazione" dell'inflazione "desta preoccupazioni non solo per le conseguenze economiche ma anche per quelle sociali".

Per i tecnici l'Istituto di statistica nei prossimi mesi è ipotizzabile ancora "una fase calda" e "molto dipenderà dall'andamento dei beni energetici". L'accelerazione dell'inflazione a gennaio è stata infatti determinata dall'aumento dei prezzi dei Beni energetici (+38,6%) ed in particolare quelli della componente regolamentata, che sono pressoché raddoppiati (+93,5%).

L'Istat segnala che la conferma di un trend dei prezzi di questa ampiezza sarebbe un "elemento non più sano, ma patologico", tale da avere "conseguenze sull'economia" e quindi sulla crescita del PIL. Ma una inflazione di questa portata potrebbe avere ripercussioni anche sul risparmio ed in particolare su quella parte tenuta sul conto corrente e sotto forma di obbligazioni e titoli di stato che hanno rendimenti "mediamente bassi e spesso fissi nel tempo".