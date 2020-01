Istat, inflazione dimezzata nel 2019 a +0,6%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel mese dic'è stata una, imputabile principalmente all'accelerazione dei prezzi dei carburanti (una componente molto volatile del paniere), marispetto all'anno precedente pari a(nel 2018 era +1,2%). Una debolezza confermata anche dall(al netto degli energetici e degli alimentari freschi) cheda +0,7% dell'anno precedente).Nel mese di, i prezzi al consumo sono,(in ripresa da +0,2% del mese precedente), confermando la stima preliminare. La lieve accelerazione dell'inflazione nel mese di dicembre è imputabile prevalentemente all'inversione di tendenza dei prezzi dei(che passano da -3,0% a +1,6%). L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici, decelerano di un decimo di punto, rispettivamente da +0,7% a +0,6 e da +0,8% +0,7%.- L'aumento congiunturale è dovuto alla crescita dei prezzi di più componenti merceologiche e in particolare dei Servizi relativi ai(+0,9%), dei Beni(+0,6%), dei Benie dei, culturali e per la cura della persona (+0,4% per entrambi). Diminuiscono invece i prezzi dei Beni alimentari lavorati (-0,5%).- I prezzi deiaumentano dellosu base annua (da +0,5%) e quelli deidell'(da +0,4% del mese precedente), registrando in entrambi i casi una crescita più sostenuta di quella riferita all'intero paniere.dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta delloe dello(da +0,2% di novembre), confermando la stima preliminare. La variazione media annua del 2019 è pari a +0,6% (era +1,2% nel 2018). Per i dati annuali cfr. pag. 14.L'indice nazionale deial netto dei tabacchi, registra un aumento dellosu basee dello. La variazione media annua del 2019 è pari a +0,5% (era +1,1% nel 2018).