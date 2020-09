Istat, inflazione: Coldiretti e Federconsumatori denunciano il caro spesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo la pubblicazione dei datiche segnalano il quinto mese consecutivo in territorio negativo per l'inflazione, con i prezzi deldellain "vivace" accelerazione è arrivato il commento diSecondo l'Associazione dei coltivatori diretti, mentre i prezzi dei beni alimentari salgono – dai salumi (+2,6%), alla pasta (+1,7%), dai formaggi (+1,1%) alla frutta (+10,2%) ma anche carne (+2%) e pesce surgelato (+3,5%) – sono in atto tentativi dinei compensi riconosciuti agli agricoltori. "Una situazione paradossale poiché mentre i prezzi al consumo peraumentano quelli pagati agli agricoltori e agli allevatori spesso diminuiscono con le quotazioni riconosciute ai produttori in molti settori – sottolinea la Coldiretti – non coprono più neanche i costi e mettono a rischio il sistema agroalimentare nazionale".Duro anche il commento disecondo la quale l'aumento dei prezzi dei beni alimentari si traduce "in unche pesa soprattutto sulle tasche delle famiglie con redditi medio-bassi, che riducono appunto i propri consumi ai beni essenziali"."Tale andamento – aggiunge l'associazione di categoria – rivela la necessità e l'urgenza di scelte coraggiose, per la ripresa economica, specialmente alla luce delle gravi conseguenze determinate dalla pandemia da. In particolare è fondamentale avviare interventi destinati rilancio dell'occupazione e allo sviluppo tecnologico, predisponendo opportuni piani in tal senso e sfruttando i sostegni e gli aiuti messi a disposizione dall'Europa".