(Teleborsa) - Al', misurata tramite l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività () al lordo dei tabacchi, ha registrato un, secondo le stime preliminari diffuse dall'Istat.i prezzi al consumo registrano una(da +0,6% del 2019). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi, i prezzi al consumo crescono dello 0,5% (come nell'anno precedente) e al netto dei soli energetici dello 0,7% (da +0,6% del 2019).L'Istat sottolinea che la diminuzione dei prezzi al consumo in media d'anno è lada quando cioè è disponibile la serie storica del NIC (-0,4% nel 1959, -0,1% nel 2016). Analogamente a quanto accaduto nel 2016 e a differenza di quanto verificatosi nel 1959,al netto dei quali l'inflazione rimane positiva e in lieve accelerazione rispetto all'anno precedente.L', a causa per lo più dei prezzi dei beni energetici (-7,7%, da -8,6% del mese precedente) i cui cali meno marcati, insieme con quelli dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da -1,6% a -0,7%) ne determinano però la minore ampiezza. Il rallentamento dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +3,2% a +1,6%) frena l'attenuarsi della variazione negativa dell'indice NIC.L'aumento congiunturale dell'indice generale è dovuto alla crescita dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (+1,9%) e dei servizi relativi ai trasporti (+1,8%), solo in parte compensata dalla diminuzione dei prezzi dei beni alimentari non lavorati (-1,0%).(in rallentamento da +1,2% di novembre), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto attenuano la flessione portandosi a -0,1% (da -0,3% del mese precedente).Secondo le stime preliminari,(come a novembre). La variazione media annua del 2020 è pari a -0,1% (era +0,6% nel 2019).