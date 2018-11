Istat: l'inflazione resta stabile a novembre

A novembre l'inflazione resta stabile secondo i dati preliminari dell'Istat. L'inflazione è sostenuta dai prezzi dei

beni energetici che tuttavia mostrano qualche segnale di rallentamento. Per i prodotti di largo consumo, i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano da +0,7% a +1,1%, mentre i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumentano del 2,0% come a ottobre: la crescita dei prezzi dei primi e dei secondi rimane rispettivamente al di sotto e al di sopra dell'inflazione generale.



«Considerati quindi gli andamenti dei primi undici mesi dell'anno, a meno di fattori imprevisti che dovessero manifestarsi a dicembre, il 2018 si avvia a chiudere con un'inflazione pari o molto prossima a quella registrata lo scorso anno», commenta l'Istituto.



