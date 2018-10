Istat: aumentati i prezzi della produzione industriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In crescita a settembre i prezzi della produzione industriale. Secondo i dati Istat si è registrato un aumento congiunturale dello 0,4% dei prezzi. Su base annua, invece, si è verificata una crescita del 4,7%.L'istituto di statistica spiega che «la crescita tendenziale è più intensa sul mercato interno (+5,6%, la più alta da novembre 2011) sebbene, al netto del comparto energetico, l'aumento (+1,2%) sia in linea con quelli delle aree diesportazione». Sul mercato estero la dinamica congiunturale è lievemente positiva (+0,1%) e su base annua si registra un aumento del 2%.Nel trimestre luglio-settembre, i prezzi dell'industria aumentano del 2,1% rispetto al trimestre precedente. La dinamicacongiunturale dei prezzi è più sostenuta sul mercato interno (+2,8%) rispetto a quello estero (+0,3%).Per quanto riguarda i prezzi alla produzione delle costruzioni per gli edifici residenziali, a settembre l'indice cala dello 0,1% su agosto e aumenta dell'1,6% su base annua. L'Istat osserva che «la dinamica dei prezzi alla produzioneprosegue sul sentiero di crescita avviatosi da gennaio 2017»