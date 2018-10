Istat, ad agosto cresce la produzione industriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bene la produzione industriale ad agosto. È cresciuta su base mensile dell'1,7% mentre mostra una flessione tendenziale. I dati Istat mostrano che nella media del trimestre giugno-agosto il livello della produzione registra una flessione dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali in tutti i comparti: variazioni positive sono segnate dai beni strumentali (+3,6%), dall'energia (+2,8%),dai beni di consumo (+0,9%) e dai beni intermedi (+0,2%).Corretto per gli effetti di calendario, ad agosto 2018 l'indice è diminuito in termini tendenziali dello 0,8%. Nella media dei primi otto mesi dell'anno la produzione è cresciuta dell'1,8% rispetto all'anno precedente. Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano ad agosto 2018 un'intensa crescita tendenziale per il raggruppamento dei beni strumentali (+4,1%). Variazioni negative si registrano, invece, per i beni intermedi (-3,8%), per l'energia (-2,1%) ein misura più lieve, per i beni di consumo (-1,6%).I settori di attività economica che registrano la maggiore crescita tendenziale sono le industrie manifatturiere, il settore delle riparazioni e dell'installazione di macchine e di apparecchiature (+6,0%), la fabbricazione di mezzi di trasporto e la fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (+3,8% entrambi). Le maggiori flessioni, invece, si sono verificatenella produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-18,9%), nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (-7,7%) e nell'industria del legno, della carta e stampa (-7,1%).