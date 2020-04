Istat, in Italia gli over 75 sono oltre 7 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in crescita in Italia dove, al 1° gennaio 2019, si contano(7.058.755) di persone che hannoe che rappresentano: ledei casi.Lo rileva lo studio dell'Istat "Aspetti di vita degli over 75", che segnala, tra l'altro, anche la, donne nell'84% dei casi, e di addirittura ben 1.112 semi-super centenari, cioè coloro che hanno spento almeno 105 candeline.Sono invecee 774,5 mila (774.528) ad aver compiuto 90 anni, con un'incidenza femminile, notoriamente più longeva degli uomini, che aumenta di 10 punti percentuali tra gli ottantenni e i novantenni, passando rispettivamente dal 63% al 73%.. In dettaglio, a livello nazionale, il 42,3% degli over 75 è multicronico, cioè soffre di tre o più patologie croniche, ma la quota sale al Sud dove si conta il 52% rispetto al 36,3% nel Nord e al 42,7% nel Centro e tra le donne (48,1% rispetto al 33,7% tra gli uomini), raggiunge il 47% tra le persone di 80 anni e più (rispetto al 35,6% delle persone di 75-79 anni).La quota di anziani che, a causa di problemi di salute, dichiarano di avere g(18% tra gli uomini e 24,7% tra le donne) per salire al 27,7% tra gli ultraottantenni (22,9% tra i maschi e 29,8% tra le femmine).: in particolare il 20,9% vive con i figli, il 15,1% nello stesso caseggiato e il 25,8% entro 1 km; solo lo 0,9% ha figli lontani all'estero, il 5% a più di 50 km.Gli anziani che vivono soli e non hanno figli sono l'8,9%. Fra le persone di 75 e più che vivono da sole, due su tre hanno almeno un nipote. Abitando nello stesso comune, per il 74% di questi anziani la distanza abitativa con il nipote più vicino è decisamente contenuta e nel 40% dei casi i contatti sono settimanali.. La percentuale di anziani che in quel momento viveva in un'abitazione con giardino privato era più alta nel Nord-est (58,4%), in particolare in Veneto (64,9%) e Friuli-Venezia Giulia (69,4%), e decisamente più bassa nel Mezzogiorno (29,2%), con Sicilia a Sardegna con situazioni molto diverse (rispettivamente 15,8% e 56%).In ogni caso il vantaggio di poter fruire di un: gli anziani che ne dispongono sono infatti oltre il 58% nei comuni fino a 10mila abitanti e solo l'11,2% nei comuni centro di un'area metropolitana.