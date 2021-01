© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Leattive in Italia eranonel 2018, conche, in oltre la metà dei casi (54,4%), si concentrano nelle amministrazioni dello Stato. Sono i primi dati che l'Istat diffonde sulle unità istituzionali del settore pubblico e che derivano dal, che verrà ora aggiornato annualmente.Hadisciplinata dal diritto pubblico il 91% delle istituzioni pubbliche, in cui si concentra oltre il 96% dei dipendenti. La rimanente quota del 9% ha forma giuridica disciplinata dal diritto privato (3,9% dei dipendenti). In quest'ultimo gruppo di istituzioni ci sono 255 società di capitali, con 65.895 dipendenti: sono unità controllate da una o più amministrazioni pubbliche, la cui produzione consiste prevalentemente in beni e servizi non destinabili alla vendita.Le unità istituzionali del settore pubblico si concentrano nelle classi dimensionali più basse: il. Si tratta in prevalenza di piccoli Comuni e di organizzazioni come ordini, collegi professionali provinciali, Automobile Club provinciali, ecc. Il(soprattutto Comuni di piccola-media dimensione, Unioni di comuni e Camere di Commercio), il 13,2% in quella 50-249 mentre il 2,8% appartiene alla classe dimensionale tra 250 e 1.000 dipendenti.Supera la soglia dei 1.000 dipendenti soltanto ildel settore pubblico. In particolare, il 32,2% dei lavoratori dipendenti è occupato in enti con una dimensione compresa tra i 1.000 e i 25mila dipendenti, tra cui emergono le Aziende ospedaliere pubbliche, le Aziende ospedaliere e i policlinici universitari, le Aziende sanitarie locali e sette Ministeri.Tra gli enti di dimensione più elevata svetta ila cui fa capo il personale di tutte le scuole statali e che rappresenta quasi un terzo dell'occupazione dipendente del settore pubblico. Seguono alcuni Ministeri di dimensione elevata, come quelli della, degli, dellae dell', grazie alla presenza del personale delle forze armate, dei vari corpi di polizia e del corpo dei vigili del fuoco. Tra le istituzioni pubbliche con più di 25mila dipendenti sono comprese anche l'e l'