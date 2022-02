Istat, in chiusura d'anno il sistema delle imprese recupera solidità

(Teleborsa) - Oltre l'80% delle imprese, che rappresentano più del 90% del valore aggiunto, prevedono di trovarsi in una situazione di completa (41,3%) o parziale (39,5%) solidità entro la prima metà del 2022. Poco più del 3% si giudica invece gravemente a rischio. È quanto è emerso da un sondaggio condotto dall'Istat per la valutare la situazione e le prospettiva delle aziende dopo l'emergenza sanitaria Covid-19.

Tra il 16 novembre e il 17 dicembre 2021 è stata infatti condotta la terza edizione della rilevazione speciale "Situazione e prospettive delle imprese dopo l'emergenza sanitaria Covid-19", che aggiorna le informazioni raccolte nelle precedenti edizioni misurando comportamenti e strategie delle imprese a quasi due anni dall'inizio della pandemia. "Nonostante la ripresa produttiva, la crisi sanitaria continua a generare un clima di incertezza e necessità di veloci assestamenti nelle strategie e repentini cambiamenti nelle aspettative degli operatori", si legge nel report dell'Istituto di Statistica.

Nella rilevazione, il 90,9% delle imprese ha dichiarato di essere in piena attività e il 5,9% di essere parzialmente aperto, svolgendo l'attività in condizioni limitate in termini di spazi, orari e accesso della clientela. Il 3,1% ha invece dichiarato di essere chiuso: si tratta di circa 30 mila imprese, che pesano per il 2,1% dell'occupazione. Di queste, 18mila prevedono di riaprire mentre 12mila (pari all'1,2% delle imprese e all'1,0% degli occupati) non prevedono una riapertura. Il dato è decisamente più contenuto rispetto a quello rilevato nella precedente edizione dell'indagine, quando le imprese chiuse erano più di 70mila (il 7,1% del totale).

Il 9,4% delle imprese ha dichiarato di aver aumentato il personale nella seconda metà del 2021 mentre un altro 12,1% sta assumendo. Ma tra queste quasi i due terzi segnalano difficoltà a reperire le competenze necessarie. In quest'ambito il 60,6% delle imprese ha espresso la volontà di privilegiare gli investimenti in capitale umano, mentre il 49,2% intende investire sulla sostenibilità ambientale. Il 49,8% ha dichiarato che non ha avuto bisogno di attivare strumenti di finanziamento, rispetto al 29,8% del 2020. Per quasi un quarto delle imprese i fattori di rischio per la crescita sono l'indebolimento della domanda e gli ostacoli nell'acquisire gli input produttivi. Complessivamente, nel 2021 il 17,5% della quota di fatturato è stato realizzato tramite diversi canali digitali.

La rilevazione ha interessato un campione di 90.461 imprese con 3 e più addetti attive nell'industria, nel commercio e nei servizi, rappresentative di un universo di circa 970mila unità: corrispondono al 22,2% delle imprese italiane ma producono il 93,2% del valore aggiunto nazionale e impiegano il 75,2% degli addetti (13,1 milioni) e il 95,5% dei dipendenti.