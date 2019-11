Istat, in calo la produttività del lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, calcolata come valore aggiunto per ora lavorata, che è, mentre la- misurata come rapporto tra valore aggiunto e input di capitale – èLo rende noto l'Istat che sottolinea come la– componente che misura il progresso tecnico e i miglioramenti nella conoscenza e nell'efficienza dei processi produttivi -, registrando anzi un calo dello 0,2% dopo gli aumenti registrati dal 2009.Nel dettaglio, la produttività del lavoro ha visto in Italia, dato di gran lungasempre nello stesso periodo (Francia 1,3%; Germania 1,1%; Spagna 0,7%).Lo scorso anno la produttività ha registrato una diminuzione dello 0,3%, a fronte di una crescita delle ore lavorate (1,3%) superiore a quella del valore aggiunto (1,0%).Il- sottolinea l'Istat - è risultato particolarmente: in ItaliaLeal contrario, hanno registrato una dinamica molto simile a quella dei paesi europei:; solo in Spagna l'aumento è stato decisamente più accentuato (+1,3%).Di contro, la, registrando un'accelerazione rispetto alla situazione stazionario del periodo precedente (2009-2014).