Istat, fiducia imprese e consumatori in recupero in agosto

(Teleborsa) -. L'ultimo sondaggio condotto dall'conferma infatti un trend positivo del setiment del settore produttivo, in atto da tre mesi, ed un recupero di quello delle famiglie.Ad agosto il clima diconsecutivo, posizionandosi adai 77 punti precedenti, anche se risulta ancora su livelli molto distanti dal periodo pre-Covid.L'aumento della fiducia èe: più, dove sale a 74,7 da 66, e per il, dove aumenta a 94 da 86,7;per l'industria, con ilche sale a 86,1 da 85,3, e per le, che evidenziano un aumento a 132,6 da 129,7.Per quanto attiene alle componenti dell'indice di fiducia, nell'manifatturiera migliorano imentre lesono in calo. Le scorte di prodotti finiti sono giudicate in lieve accumulo rispetto al mese scorso. Per le costruzioni, l'aumento dell'indice è trainato da un deciso miglioramento delle attese sull'occupazione presso l'impresa, mentre i giudizi sugli ordini si deteriorano.Neidi mercato migliorano sia i giudizi suglsia quelli sull'; si registra, tuttavia, un peggioramento delle attese sugli ordini. Nel commercio al dettaglio migliorano tutte le componenti dell'indice. A livello di circuito distributivo, la fiducia aumenta marcatamente nella grande distribuzione mentre nella distribuzione tradizionale l'incremento è più contenuto.Ad agosto, si registra anche un aumento dellada 100,1 punti, dopo il lieve deterioramento registrato nel mese di luglio 2020. La crescita è trainata dal deciso miglioramento delle aspettative sulladel paese e sullaTra le componenti del clima di fiducia dei consumatori, il clima economico registra l'aumento più marcato passando da 85,9 a 90,1. Anche il clima corrente e futuro migliorano passando, rispettivamente, da 97,3 a 98,1 e da 104,3 a 105,3; solo la componente personale diminuisce lievemente (da 105,2 a 104,9).