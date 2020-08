© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Inflazione negativa per il quarto mese consecutivo e prezzi al consumo che fanno registrare una flessione del -0,5% rispetto allo scorso anno. In tale contesto il cui andamento è influenzato in misura significativa dalla diminuzione del prezzo dei beni energetici mentre, per contro, si riscontrano aumenti significativi nei prezzi dei prodotti alimentari nonché dei servizi ricreativi e per la cura della persona, alla luce dei dati diffusi oggi dall'Istat,sottolinea la "necessità di scelte determinate e coraggiose, finalizzate ale allo"."Questi interventi – afferma Federconsumatori in una nota – sono assolutamente indispensabili perin una fase come quella attuale, in cui permangono profili di incertezza e criticità anche sul piano dei, che rallentano ulteriormente la ripresa in settori importanti dell'apparato produttivo".Altrettanto urgente è, per la Federazione, "l'". Lo– conclude la nota – "non può restare un intervento fine a sé stesso ma deve concretizzarsi piuttosto in provvedimenti strutturali per la crescita del Paese".