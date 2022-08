Istat, fatturato servizi sopra livelli pre-pandemici

(Teleborsa) -, che si riporta al di sopra dei livelli pre-pandemici, ma con grandi differenze a livello settoriale. L'indice destagionalizzato del fatturato dei servizirispetto al trimestre precedente, mentre l'indice grezzo registra unGli incrementi maggiori si registrano per il(+6%) e per il, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+3,8%). Aumenti più contenuti si hanno per le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (+2,1%), per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+2,0%), per i Servizi di informazione e comunicazione (+1,1%) e per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+0,5%).si registrano per i servizi di, con una crescita del 92,3%, il(+27,7%), le Agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+15,6%) e il Commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+12,9%). L'incremento è più contenuto per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+8,4%) e per i Servizi di informazione e comunicazione (+4,7%).