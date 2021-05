21 Maggio 2021

(Teleborsa) - Nel primo trimestre il fatturato dell'industria, al netto della stagionalità, segna un aumento significativo rispetto al trimestre precedente. Su base mensile si registra il quarto incremento consecutivo. Nel confronto tendenziale, i risultati molto positivi derivano dal livello eccezionalmente basso registrato nel marzo dello scorso anno, in piena emergenza sanitaria. Lo rileva l'Istat sottolineando che anche al netto della componente di prezzo, "il settore manifatturiero evidenzia una crescita congiunturale sia su base mensile sia su base trimestrale".

L'Istituto di statistica stima a marzo che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, registri un aumento congiunturale dell'1,6%, risultante da una crescita su entrambi i mercati (+2% quello interno e 0,6% quello estero). Nel primo trimestre l'indice complessivo segna un incremento del 3,5% rispetto all'ultimo trimestre dello scorso anno (+3,3% sul mercato interno e +3,7% su quello estero).

Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, risultano in crescita i beni strumentali (+3%), quelli intermedi e l'energia (+2,3%), mentre i beni di consumo registrano un calo dello 0,8%.

Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 23 contro i 22 di marzo 2020), il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 38,1%. Il risultato deriva da un aumento più sostenuto sul mercato interno (+45,7%) rispetto a quello estero (+25,1%).

Per quanto riguarda gli indici corretti per gli effetti di calendario riferiti ai raggruppamenti principali di industrie, si registrano marcati incrementi tendenziali per tutti i settori: +62,9% i beni strumentali, +35,7% i beni intermedi, +34,8% l'energia e +21,3% i beni di consumo.

Nel comparto manifatturiero, solo per l'industria farmaceutica si registra una variazione negativa su base annuale (-6,9%). I settori che registrano la crescita tendenziale maggiore sono quelli dei mezzi di trasporto (+128,4%) e della metallurgia (+58%).