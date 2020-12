© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, chiudendo un trimestre nel complesso piuttosto positivo, sia sul mercato interno che su quello estero. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'A ottobre ilha registrato infatti unspetto al mese precedente. Il dato porta la media del trimestrerispetto al trimestre precedente.L'aumento congiunturale del fatturato riflette risultati positivi per entrambi i mercati, con una variazione più ampia per il(+2,8%) rispetto a quella de(+1,1%).Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, il fatturato registra un aumento congiunturale del 4,8% per i beni strumentali, del 4,3% per l'energia e del 2,3% per i beni intermedi. L'unico risultato negativo si rileva per i beni di consumo, che registrano una flessione dello 0,5%.Anche gliregistrano un incremento congiunturale sia nel confronto su base, sia nella media dirispetto ai tre mesi precedenti. L'incremento deriva da aumenti di ampiezza pressoché analoga sui due mercati (+3% quello interno e +2,8% quello estero).Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 23 di ottobre 2019), ilonferma una, riflettendo una modesta riduzione del mercato interno (-0,4%) e un marcato calo del mercato estero (-4,1%).Con riferimento al comparto, il settore deiregistra unatendenziale, seguito, a distanza, dal comparto delle apparecchiature elettriche e non (+3,6%); per l'industriae dell'abbigliamento e per le raffinerie di, invece, si rilevano i(-11,5% e -32,5% rispettivamente).In termini tendenziali l'indice grezzo deglisegna unasintesi di un incremento delle commesse provenienti dal mercato interno (+3,6%) e di un calo di quelle provenienti dal mercato estero (-2,3%). La maggiore crescita si registra per il settore deie per l'industria dei macchinari e delle attrezzature (+4,1%), mentre i risultati peggiori si rilevano nell'e dell'abbigliamentoe in quella farmaceutica (-12,8%).