Istat, report famiglie: 1,15 milioni senza lavoro né pensione

Un milione e 151.000 famiglie in Italia hanno due o più componenti senza occupazione e senza redditi da pensioni da lavoro. Lo rileva l'Istat nel Report sulle famiglie e il mercato del lavoro riferito al 2018. Il valore è sostanzialmente stabile rispetto al 2013 dopo la forte crescita avvenuta con la crisi (ora l'incidenza è al al 7,9% del totale mentre era al 4,8% nel 2004). Le famiglie prive di reddito e pensione da lavoro sono più frequentemente quelle con un solo genitore con figli.



Le famiglie con due o più componenti e un solo occupato nel 2018 in Italia erano 5.697.000. Lo rileva l'Istat spiegando che nel complesso nel 2018 le famiglie residenti con almeno un occupato erano 15.374.000. Tra le coppie con figli e la madre tra i 25 e i 64 anni prevale ancora la tipologia con il solo padre occupato a tempo pieno (32,4%) mentre quella con entrambi i genitori che lavorano full time è al 27,5%. La percentuale di famiglie con il padre occupato full time e la madre part time è al 16%.



Aumenta il numero delle famiglie e si riduce il numero medio dei componenti: nel 2018 - secondo quanto si legge sul Report dell'Istat - le famiglie formate da un solo componente sono 8.659.000, oltre 2,4 milioni in più di quelle registrate nel 2004 (erano 6.231.000). In pratica il 33,39% delle famiglie (25.926.000 i nuclei totali in Italia) sono di una sola persona (era il 27,34% nel 2004). La maggioranza delle famiglie unipersonali non è di anziani. Quelle formate da una persona tra i 15 e i 64 anni sono infatti 4,28 milioni.

