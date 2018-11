Istat: aumentano le esportazioni verso i Paesi extra Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In crescita nel mese di ottobre l'export verso i Paesi fuori dal'Unione Europea. Secondo i dati Istat le esportazioni hanno registrato un aumento congiunturale del 5,3% mentre si è verificato un lieve calo delle importazioni, dello 0,1%. L'incremento congiunturale delle esportazioni è esteso a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, con l'eccezione dei beni di consumo durevoli (-1,4%). I beni di consumo non durevoli (+13,5%) e l'energia (+6,8%) registrano un aumento molto marcato.Per quanto riguarda, invece, le importazioni la flessione è intensa per i beni strumentali (-4,3%) e i beni di consumo durevoli (-4,1%). Gli acquisti di beni intermedi (+2,2%) sono invece in aumento. Complessivamente nell'ultimo trimestre l'esportazioni verso i Paesi extra Ue sono in crescita dell'1%: ciò è stato determinato dall'aumento dell'energia (+23,9%). Il surplus commerciale a ottobre 2018 è stimato pari a +3.045 milioni, in diminuzione rispetto ai +4.279 milioni di ottobre dell'anno precedente.