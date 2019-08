Istat, a luglio stop della flessione: «Si va verso miglioramento»

Ultimo aggiornamento: 11:07

Per la situazione dell'economia, aggiornata a luglio 2019, l' Istat sottolinea una riduzione della. L'indice destagionalizzato è infatti diminuito dello 0,2% in termini congiunturali e, nella media del secondo trimestre, la produzione si è contratta dello 0,7% rispetto al trimestre precedente.Il Pil italiano, nel secondo trimestre 2019, ha registrato una variazione congiunturale pari a zero a sintesi di una diminuzione del valore aggiunto dell'industria e dell'agricoltura e di un contenuto incremento in quello dei servizi.Dall'altro lato,a seguito dell'evoluzione positiva nella prima parte dell'anno, a giugno l'occupazione ha mostrato una stabilizzazione e il tasso di disoccupazione è diminuito ulteriormente, pur non riducendo la distanza con la media dell'area euro. La stima degli occupati è risultata sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente con il tasso di occupazione al 59,2% con un aumento dello 0,1 rispetto a maggio.L'inflazione infine ha continuato a rallentare e si è ampliato il differenziale negativo con la dinamica dei prezzi al consumo nell'area dell'euro e nei principali partner europei.Tensioni commerciali e prospettive di scambi deboli, sono questi gli aspetti del quadro internazionale che penalizzano l'attività economica in Cina.