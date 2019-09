Istat, disoccupazione in calo ad agosto (9,5%): minimo dal 2011. Bene i giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Scende lain Italia: adil tasso è sceso alin diminuzione dipunti percentuali su base mensile. Lo rileva l'Istat, spiegando che si tratta del. Buone notizie anche sul fronte della(15-24anni), in calo di 1,3 punti percentuali su base mensile, portandosi alfacendo registrare il tasso più basso da agosto delovvero da nove anni., rispetto al mese di luglio, la stima deglicon un tasso di occupazione che si attesta alRiscontrato un aumento per gli(+34 mila), mentre ènelle altre classi d'età.Aumentano gli(+), coloro cioé che non hanno né cercano un impiego, il cui dato - rileva ancora l'Istituto di statistica - è tornato a salire per la prima volta"Dopo la crescita registrata nel primo semestre dell'anno ed il lieve calo mostrato a luglio,, recita il commento dell'Istat. In particolare, prosegue, l'andamento occupazionale è sintesi dell'aumento deiNell'ultimo mese si stima una consistente diminuzione della disoccupazione e, dopo cinque mesi di stabilità, un aumento dell'inattività.Nel confronto trimestrale e tendenziale permangono lasoprattutto dipendente permanente, e il calo delladisoccupazione già osservati nei mesiconclude la nota.