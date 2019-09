Disoccupazione in calo ad agosto. Le persone in cerca di occupazione, ovvero i disoccupati, ad agosto sono in «forte calo», scendendo del 3,4%, pari a -87 mila unità nell'ultimo mese. Lo rileva l'Istat, che contemporaneamente segna anche un ritorno alla crescita, dopo cinque mesi di stabilità, del'inattività. In particolare gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, coloro che non hanno un lavoro né lo cercano, aumentano di 73 mila unità rispetto a luglio.

