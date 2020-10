Istat, deficit lievita al 10,3% del PIL. Giù redditi e consumi famiglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cresce l'incidenza del, per la decisa riduzione delle entrate, legata alla contrazione dell'attività economica, e per il consistente aumento delle uscite, su cui hanno inciso le misure di sostegno introdotte per contenere gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria ed economica.E' quanto segnala l'ultimo rapporto trimestrale dell'Istat, secondo cui il(indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato, con un'incidenza sul PIL del(+4,1% nel secondo trimestre del 2019) ed ilanch'esso, evidenzia un'incidenza sul PIL del(+3,3% nel secondo trimestre del 2019).Laè stata pari al, in crescita di 1,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nonostante la marcata riduzione delle entrate fiscali e contributive.In caduta ildelle famiglie, che ha registrato unarispetto al trimestre precedente, seppure molto meno ampia di quella registrata dal PIL nominale, che si è tradotta in una riduzione delper effetto della dinamica negativa dei prezzi.La contrazione dei redditi si è riflettuta sui, che sono, mentre la propensione aldelle famiglie consumatrici è stata pari, in aumento di 5,3 punti rispetto al trimestre precedente.La quota didelle società non finanziarie, stimata, è diminuita di 2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Ilè aumentato di 1 punto percentuale rispetto al trimestre precedente, salendo, quale risultato di un calo degli investimenti meno marcato di quello del valore aggiunto.