(Teleborsa) - Nel corso del 2020 si è registrata la maggioredall'inizio delle serie storiche (disponibili dal 2001), con un, secondo quanto comunicato oggi dall'Istat. La perdita di fatturato ha colpito la quasi totalità dei settori, risultando particolarmente marcata nelle attività più toccate dalle restrizioni connesse all'emergenza sanitaria, come quelle legate alla filiera del turismo. Sono in controtendenza i settori deie attività di corriere e deie altri servizi informativi, con incrementi annui rispettivamente del 4,4% e dell'1,8%.Nell'Istat ha stimato che l'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi siarispetto al trimestre precedente, mentre l'indice generale grezzo registra un calo, in termini tendenziali, del 7,6%.Nell'ultimo trimestre 2020, la flessione congiunturale è stata particolarmente ampia nel settore delle Attività dei(-32,8%), mentre diminuzioni più contenute si sono registrate per il Commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (-1,2%), per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (-0,6%) e per i Servizi di informazione e comunicazione (-0,5%). Incrementi congiunturali sono stati rilevati per il settore dellee servizi di supporto alle imprese (+6,8%) e per il(+0,2%).Nello stesso periodo, le. Le flessioni più marcate riguardano le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (-50,0%), le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (-16,3%) e il Trasporto e magazzinaggio (-16,1%). Diminuzioni più contenute hanno toccato le Attività professionali, scientifiche e tecniche (-3,7%), il Commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (-2,2%) e i Servizi di informazione e comunicazione (-0,5%).