(Teleborsa) -e, pertanto, è necessario interpretare con la massima attenzione gli importanti dati odierni sulla fiducia di famiglie e imprese nel mese di maggio. Questo il commento dell'all'"Sebbene i dati disegnino un quadro di profonda sfiducia, con indici ai minimi storici – afferma Confcommercio in una nota – è invece, verosimile che la fiducia sia moderatamente risalita rispetto ad aprile sulla base delle evidenze raccolte nel resto dell'Europa tanto per le famiglie quanto per le imprese". Gli aspetti rilevanti da sottolineare, per Confcommercio, sono due. Il primo "riguarda l'Se a giugno si dovesse confermare anche per l'Italia che dopo i crolli di marzo e aprile il ripristino delle aspettative procede a ritmi lenti allora si dovrà concludere cheanche oltre le stime attuali, passando da un -8% reale per entrambi a valor ben più negativi. "La seconda questione particolarmente grave – continua la nota – è la. Se per le famiglie si evidenzia una certa tenuta (tra febbraio e maggio la fiducia è scesa 'solo' del 14,7%), il sentiment degli imprenditori segnala in molti casi una caduta libera (-48,7% su febbraio) nonostante la probabile risalita rispetto ad aprile. La caduta della fiducia appare eccezionalmente acuta per le imprese del terziario di mercato, al cui interno si registra l'azzeramento (4,3) della fiducia degli operatori del turismo".A preoccupare Confcommercio è anche ildella produzione e della distribuzione. "Anche i dati odierni confermano che se dal punto di vista macroeconomico il peggio è passato, – conclude la Confederazione – sotto il profilo di tantissime aziende di alcuni settori strategici".