Istat, comparto residenziale raggiunge massimi da fine 2012

(Teleborsa) - Dopo tre trimestri di crescita congiunturale continua del comparto residenziale, nel primo trimestre 2021 il numero di abitazioni, al netto della stagionalità, raggiunge il livello massimo dalla fine del 2012. Lo rileva l'Istat sottolineando la crescita anche della superficie del settore non residenziale che nel primo trimestre 2021 registra un aumento congiunturale marcato.

L'Istituto di statistica precisa che "da questa edizione migliora notevolmente la tempestività di pubblicazione delle statistiche sui permessi di costruire, la cui diffusione passa da circa 200 giorni dopo la fine del trimestre di riferimento a 110 giorni. Vengono pertanto diffusi in questa statistica flash sia il quarto trimestre 2020 sia il primo trimestre 2021".

Nel primo trimestre 2021, nel comparto residenziale, l'Istat stima una crescita congiunturale del 6,3% per il numero di abitazioni e dell'11,1% per la superficie utile. Anche la superficie dei permessi relativi a fabbricati non residenziali è in marcata crescita rispetto al trimestre precedente (+20,1%).

Nei primi tre mesi la stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al netto della stagionalità, si colloca poco al di sopra della soglia delle 14,6 mila unità; la superficie utile abitabile è di circa 1,29 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale sale al di sopra dei 2,9 milioni di metri quadrati.

In termini tendenziali, nel primo trimestre si osserva un forte incremento per tutto il settore residenziale: +16,5% per il numero di abitazioni e +16,8% per la superficie utile abitabile.

L'edilizia non residenziale nel primo trimestre dell'anno aumenta del 26,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.