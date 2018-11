Istat: aumentate le compravendite immobiliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati postivi per il mercato immobiliare. Secondo l'Istat nel secondo trimestre dell'anno le convenzioni notarili per il settore e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari (pari a 209.243) crescono dell'1,6% rispetto al trimestre precedente (+1,7% il settore abitativo e +0,7% l'economico).«Anche nel secondo trimestre dell'anno in corso - commenta l'Istituto statistico - l'andamento dell'indice destagionalizzato delle compravendite conferma una tendenza al recupero del mercato immobiliare, che ha iniziato la sua ripresa in modo più regolare dal secondo trimestre del 2015, con un incremento di circa il 39% rispetto ai valori minimi di fine 2013. Tuttavia, rimane ancora un gap, quasi il 4%, nei confronti dei livelli medi del 2010. Unica eccezione è il Nord dove si è tornati ai livelli precedenti il 2010».Per il complesso delle transazioni, l'incremento interessa soprattutto il Nord-ovest (+3%), il Nord-est (+2,7%) e, inmisura minore, il Centro (+0,4%). Al Sud le transazioni sono stabili rispetto al trimestre precedente (0,0%) mentre risultano in flessione nelle Isole (-1,3%).