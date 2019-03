Istat, calo del fatturato per un terzo delle imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, perdendo sul mercato italiano ed estero. È quanto emerge daldei settori produttivi.Lo studio evidenziaper il mondo imprenditoriale italiano, con aziende che hanno aumentato fatturato, capitale fisico e occupati a elevata qualifica professionale, ma con molte realtà (il 32,4% del totale) che hanno visto in calo del fatturatorispetto al 2017, con il 3,2% +5% dell'anno passato.Bene i, che registrano una crescita del fatturato di oltre il 5%; seguono ai primi posti della graduatoria il settore della farmaceutica, apparecchiature elettriche, macchinari e bevande. Debole invece la competitività per le attività a debole performance di quasi tutti i settori del Made in Italy.Guardando al fatturato,. Anche in questo caso si tratta soprattutto di aziende che appartengono ai settori dei prodotti petroliferi, della metallurgia, di mezzi di trasporto, dei mobili e della farmaceutica, ma sono presenti anche nel settore tessile e in quello dei macchinari.. Il dato è ben al di sotto dei partner europei con Francia, Regno Unito e Spagna che vedono un aumento di oltre il 15%, il 18,3%in Germania.Tuttavia,(-0,1% sul 2017). "Ciò nonostante il divario accumulato negli ultimi 15 anni verso quasi tutte le principali economie avanzate è ancora lontano dal colmarsi", sottolinea l'Istat., ha dichiarato il presidente Istat,Il rapporto sottolinea ancora l'alto livello di competitività del Paese. "Abbiamo subito nel 2018 una sorta di leggero rallentamento, indotto soprattutto dalla domanda interna, ma con una forte tenuta delle esportazioni in una situazione che ha accomunato l'Italia da alcuni grandi paesi", ha concluso Blangiardo.