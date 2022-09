Istat: cala produzione costruzioni, quarto mese consecutivo

Mercoledì 21 Settembre 2022, 10:45







(Teleborsa) - A luglio 2022 l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra la quarta flessione congiunturale consecutiva. I livelli produttivi si collocano in prossimità di quelli della fine dello scorso anno, comunque ben al di sopra di quelli prepandemici.



Su base tendenziale - spiega l'Istat - la crescita della produzione grezza, seppure in rallentamento, prosegue ininterrotta da febbraio 2021.



L'Istituto di statistica stima a luglio che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca del 3,0% rispetto a giugno 2022. Nella media del trimestre maggio – luglio 2022 la produzione nelle costruzioni diminuisce del 3,2% nel confronto con il trimestre precedente.

Su base tendenziale, l'indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 5,9% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 22 di luglio 2021), mentre l'indice grezzo registra una crescita del 2,3%.



Nella media dei primi sette mesi del 2022, l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 15,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'indice grezzo cresce del 14,7%.