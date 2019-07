Istat, a giugno 2019 export extra UE in aumento a +3,9%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continua lache a, mentre leA dirlo è l'che sottolinea il rafforzamento del, trainati dalla vendita di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici verso gliche contribuiscono per 3 punti percentuali alla crescita tendenziale dell'export.L'incremento congiunturale delle esportazioni interessa in particolare i, mentre. Sempre i beni di consumo durevoli trainano a + 8% l'ultimo trimestre mobile (aprile-giugno 2019) che vede un +1,4% dell'export extra UE, mentre tutti gli altri raggruppamenti principali di industrie risultano in calo.. La flessione è marcata per l'(-29,9%) e i beni strumentali (-12,9%), mentre i beni di consumo non durevoli sono in forte aumento del +19,2%.A livello geografico, l'export a giugno 2019 è in calo su base annua verso Svizzera e paesi OPEC (-13,5% entrambi), Turchia (-11,7%) e Cina (-4,6%); in aumento invece le vendite di beni verso Giappone (+27,9%), paesi ASEAN (+5,4%) e Stati Uniti (+3,8%)., ila -3,0% e i beni di consumo durevoli (-2,4%). Nel, responsabile però anche della diminuzione tendenziale a -4,6% dell'import, con -9,4% e -7,1% per i beni intermedi, mentre sono in aumento i beni strumentali del +2,7%.In calo gli acquisti da India (-27,8%), Svizzera (-17,8%) e paesi OPEC (-15,4%), mentre sono in aumento gli acquisti da paesi ASEAN (+9,9%) e Stati Uniti (+7,1%).: da inizio anno è poi aumentato l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici (da +32.187 milioni di gennaio-giugno 2018 a +33.388 milioni di gennaio-giugno 2019).