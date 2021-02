© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Gli effetti delladi coronavirus hanno colpito il mercato del lavoro italiano. Asono tornati infatti ae si è registrato un incremento dei disoccupati e degli inattivi, secono quanto rende oggi noto l'Istat.che tra luglio e novembre aveva portato a un recupero di 220 mila occupati.La diminuzione dell'occupazione (-0,4% rispetto a novembre, pari a) coinvolge le le donne, i lavoratori sia dipendenti sia autonomi e caratterizza tutte le classi d'età, con l'unica eccezione degli ultracinquantenni che mostrano una crescita; sostanzialmente stabile la componente maschile. Nel complesso il(-0,2 punti percentuali).Il numero di persone in cerca di lavoro torna a crescere (+1,5%, pari a +34mila unità) in modo generalizzato e solo per 15-24enni si osserva una diminuzione. Il(+0,2 punti) e tra i giovani al 29,7% (+0,3 punti). A dicembre, il numero dicresce (+0,3%, pari a +42mila unità) tra donne, 15-24enni e 35 49enni, mentre diminuisce tra gli uomini e le restanti classi di età. Il tasso di inattività sale al 36,1% (+0,1 punti).Nonostante il calo di dicembre, il livello dell'occupazione nel2020 è superiore dello 0,2% a quello del trimestre precedente (luglio-settembre 2020), con un aumento di 53mila unità. Nel trimestre calano le persone in cerca di occupazione (-5,6%, pari a -137mila) e aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,1%, pari a +17mila unità).Le ripetute flessioni congiunturali dell'occupazione registrate tra marzo e giugno 2020, unite a quella di dicembre, hanno portato l'occupazione a un livello più basso di quello registrato nel dicembre 2019 (-1,9%, pari a -444mila unità). I- rispettivamente di oltre 420 mila e di quasi 150 mila unità - e l'inattività risulta superiore di oltre 400 mila unità. Rispetto a febbraio 2020, il tasso di occupazione è più basso di 0,9 punti percentuali e quello di disoccupazione di 0,4 punti.A dicembre 2020, le, calcolate sul complesso degli occupati, sono pari a 28,9, livello di; la differenza scende a 2,5 ore tra i dipendenti, per i quali il numero di ore lavorate è pari a 28,0. Nell'arco dei dodici mesi, diminuiscono le persone in cerca di lavoro (-8,9%, pari a -222mila unità), mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+3,6%, pari a +482mila).