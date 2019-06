Istat, 5 milioni di poveri assoluti in Italia nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel 2018 in Italia circaÈ il dato che emerge dal rapporto Istat sulla povertà assoluta che rileva unarispetto al 2017, arrestando così la crescita del numero e della quota di famiglie in povertà assoluta dopo tre anni, pur se ai massimi livelli dal 2005.(9,6% nel Sud e 10,8% nelle Isole) rispetto al 6,1% nel Nord-Ovest e al 5,3% nel Nord-est e del Centro. A incidere è anche ilcon l'8,9% delle famiglie con quattro componenti e il 19,6% tra quelle con cinque e più in povertà assoluta.(1.260.000 minori nel dettaglio): si tratta del 12,6% rispetto all'8,4% degli individui a livello nazionale. Anche qui, l'incidenza varia da un minimo del 10,1% nel Centro fino a un massimo del 15,7% nel Mezzogiorno con una sostanziale stabilità rispetto al 2017.Tra i fattori legati alla povertà assoluta c'è ildella persona di riferimento del nucleo familiare: per chi haconseguito un titolo almeno di scuola secondaria superiore l'incidenza è pari al 3,8%, mentre sale al 10,0% con la licenza di scuola media. In termini di occupazione, la povertà riguarda il 12,3% delle famiglie che hanno il capofamiglia operaio o con una professione assimilabile, quota che sale al 27,6% se in cerca di occupazione., oltre un milione e 500mila, con un'incidenza pari al 30,3% contro il 6,4% degli italiani.Diversa la dinamica nazionale per le, stimate nel 2018 a, per un totale di individui dii (15,0%). Il dato, rispetto al 2017, ha visto un(da 5,9% al 6,6%), in particolare nel Nord-est dove l'incidenza passa da 5,5% a 6,6%, mentre il