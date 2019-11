Istat, 2018 anno da record per il turismo in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Gli esercizi ricettivi del nostro Paese, con circa, hanno superato il picco già raggiunto nel 2017. E' quanto rileva l'Istat nell'ultimo rapporto sul settore. Rispetto all'anno precedente, i flussi turistici, con quasi 5 milioni in più, e del 2% in termini di presenze, dove si contano 8,2 milioni di notti in più.Con una quota del 13,6% sul totale della Ue28,negli esercizi ricettivi, dopoLerisultanoper gli esercizi, ma soprattutto per quelli; questi ultimi hanno registrato un incremento degli arrivi del 6,5%, il doppio di quello, già significativo, degli esercizi alberghieri (+3,2%). Si consolida così un trend che ha visto crescere il peso degli esercizi extra- alberghieri in termini sia di arrivi (dal 19,2% del 2008 al 24,5% del 2018) sia di presenze (dal 32,6% al 34,8%).Per quanto riguarda la, continua la sua dinamica positiva che registradi clienti residenti in Italia. L'incremento della clientela residente ha interessato soprattutto le presenze nelle strutture extra-alberghiere (+1,7% rispetto al 2017).trascorse negli esercizi ricettivi in Italia avviene per ragioni di(+15,3% rispetto al 2017). Le altre motivazioni sono residuali e includono le visite a parenti o amici (4,3%), i trattamenti di salute/cure termali (2,5%) e i motivi religiosi (1,8%). Idi quelli trascorsi negli esercizi ricettivi, pari al 9% delle notti: nel 2018, per la prima volta, crescono marcatamente (+48,8%), dopo aver registrato un calo ininterrotto nei tre anni precedenti.Nel 2018,; l'incidenza è maggiore nel caso di quelli per vacanza (72,7%)(+24,1% rispetto al 2017), in particolare quelli effettuati per motivi di lavoro (+30,3%). Nell'arco degli ultimi cinque anni, l'utilizzo del web per prenotare l'alloggio (direttamente o tramite agenzie online) è cresciuto molto, passando dal 54,6% nel 2014 al 68,9% nel 2018.Nel 2018, gli italiani hanno, in diminuzione rispetto al 2017 (rispettivamente -9,7% e -4,6%) attestandosi ai livelli del 2016. Considerando la variazione annua dei flussi per regione di destinazione, nel 2018 gli aumenti più consistenti in termini di presenze hanno interessato il(+8,5% rispetto al 2017)(+8,3%), la(+6,1%) e la(+5%). Le uniche regioni ad avere subito flessioni in termini di presenze sono Marche, Liguria e Lombardia.(6,8% del totale nazionale; 4,1% della clientela nazionale e 9,4% di quella estera).in graduatoria e(entrambe con 12,1 milioni di presenze circa, pari al 2,8% di quote sul totale nazionale). Rispetto al 2017, Roma rileva un incremento delle presenze del 7,6%, Venezia del 3,7%, Milano dell'1,7%.