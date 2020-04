© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Professor, 65 anni, è Direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Tra i massimi esperti die di infezioni emergenti,, il Professore ha svolto indagini epidemiologiche in Italia e all'estero dove ha lavorato per conto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della Cooperazione Italiana e dell'Unione Europea.. Il clinico ha parlato con Teleborsa della situazione e di ciò che ci aspetta."Non si può bloccare per troppo tempo un Paese intero anche se al momento l'unica vera arma che abbiamo per combattere il virus sono: distanziamento sociale (che tutti dovrebbero rispettare) e presidi come mascherine, guanti ecc. Come si sta cercando di fare, bisogna ricominciare per gradi e in sicurezza"."Sicuramente il rischio di trasmissione diminuirebbe, ma il problema qual è? E' che se diciamo ...rompete le righe (sia pure con mascherine guanti e anche occhiali protettivi) la gente pensa che il pericolo sia passato e la situazione non sia poi così drammatica. Di conseguenza non si atterrebbe alle regole e i casi tornerebbero a salire in maniera vertiginosa""Sono linee guida da Paesi del Nord Europa, da società con struttura demografica diversa dalla nostra dove sono tutti più giovani . Da noi è diverso. In Italia molti anziani lavorano e i nipoti stanno veramente con i nonni più che con la babysitter. E' vero che dopo la proposta dell'Europa se ne è parlato anche da noi, ma vedrete che alla fine non si potranno avere anziani di serie A privilegiati (quelli che possono uscire perché vanno a lavorare) e quelli di serie B che devono restare in casa isolati a rischio depressione.""Certo si dovrà riuscire a mandare le persone sulla spiaggia, anche lì in sicurezza, con le distanze dovute. Sarà tutto piùdifficile. Ma come dicevo prima non abbiamo né farmaci specifici né il vaccino che sarà la vera arma vincente. Anche per la prossima stagione, per quanto riguarda scuola e terziario, più si potrà lavorare da casa e meglio sarà""Ci vorrebbe un maggior controllo del territorio. Le ASL dovrebbero individuare immediatamente nuovi focolai, isolare i casi, rintracciare i contatti avuti dalla persona infettata, isolarli tutti. Un lavoro notevole che non tutte le ASL sono in grado di fare".. Molto - anzi moltissimo - dipenderà dal rispetto delle regole dei datori di lavoro, dei lavoratori stessi e dei cittadini tutti.di