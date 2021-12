ISCC Fintech, Integrae SIM avvia copertura con rating BUY e TP a 11,9 euro

(Teleborsa) - Integrae SIM ha iniziato la copertura sul titolo di Integrated System Credit Consulting Fintech (ISCC Fintech), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata dal 22 dicembre 2021 su Euronext Growth Milan. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 11,90 euro per azione (per un upside potenziale del 120%), mentre il giudizio sul titolo è "BUY". ISCC Fintech si è quotata a un prezzo di 5 euro e scambia oggi a quota 5,48 euro. Sull'andamento odierno del titolo, in rialzo dell'1,50%, incide anche la prima operazione effettuata da società quotata, ovvero l'acquisto di un portafoglio di crediti NPL da 483 milioni di euro. Con i proventi derivanti dall'IPO, gli analisti stimano che la società acquisti nel 2022 portafogli per circa ulteriori 400 milioni di euro di nominali ad un prezzo in linea con gli acquisti precedenti.

Per i prossimi anni, Integrae SIM si aspetta un incremento dei proventi positivi a conto economico derivanti dall'attività di recupero crediti, che passeranno dai 0,36 milioni di euro del 2020 a 19,74 milioni di euro del 2024. Viene ricordato che la natura dei componenti di ricavo per ISCC Fintech è duplice: utili da negoziazione per cessione/realizzo dei crediti; incremento del fair value dello stock di crediti in portafoglio legato ad un efficace azione di credit management. L'EBITDA Adjusted dovrebbe passare da 0,04 milioni di euro del 2020 a 15,43 milioni di euro al 2024, con conseguente incremento della marginalità operativa che passerà dal 9,8% al 71%. "Tale elevata marginalità operativa è coerente con la natura del mercato NPL, che presenta IRR sui portafogli acquistati spesso ben oltre il 30%", si legge nel rapporto.

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni, la società è assistita da Integrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.