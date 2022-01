ISCC Fintech, esercitata integralmente l'opzione greenshoe

(Teleborsa) - Integrated System Credit Consulting Fintech (ISCC Fintech), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata da dicembre 2021 su Euronext Growth Milan, ha comunica che il Global Coordinator Integrae SIM ha esercitato integralmente l'opzione greenshoe per complessive 300.000 azioni di proprietà dell'azionista Conafi. Il prezzo di acquisto è pari a 5 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento, per un controvalore complessivo pari a 1,5 milioni di euro.

L'ammissione a quotazione è avvenuta con il collocamento di complessive 3.200.000 azioni ordinarie, di cui 2.900.000 di nuova emissione e 300.000 azioni collocate nell'ambito dell'opzione di overallotment in vendita concessa dall'azionista Conafi a Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator. A seguito dell'esercizio integrale dell'opzione greenshoe, il flottante è pari al 24,81% e il capitale è rappresentato da 12.900.000 azioni. Conafi detiene il 60,85% delle azioni, altri azionisti (con una quota inferiore al 5%) il 14,34% e il mercato il 24,81%.