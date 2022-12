ISCC Fintech cede portafoglio crediti non performing a Keplero

Venerdì 30 Dicembre 2022, 09:00







(Teleborsa) - ISCC Fintech - Integrated System Credit Consulting Fintech, società attiva in Italia nel settore dell'acquisto di portafogli "granulari" di non performing loan (NPL) da parte di istituzioni finanziarie, special purpose vehicles e società finanziarie e nell'attività di gestione e recupero degli stessi (Credit Management), comunica che, nell'ambito di un più ampio progetto di cartolarizzazione perseguito dalla Società, ha ceduto un portafoglio di crediti di valore nominale complessivo pari a 10 Milioni di euro al veicolo Keplero SPV, sottoscrivendo contestualmente un contratto di servicing per l'intera operazione. Il prezzo di cessione del portafoglio è superiore al valore di carico dei crediti oggetto di cessione.



Gianluca De Carlo, Amministratore Delegato di ISCC Fintech, ha dichiarato "questa operazione riveste per noi un'elevata rilevanza strategica ed è frutto di un'importante attività di analisi, ricerca e valorizzazione".