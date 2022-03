ISCC Fintech, balzo dei ricavi nel 2021. Esercizio chiuso in perdita

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Integrated System Credit Consulting Fintech (ISCC Fintech), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata da dicembre 2021 su Euronext Growth Milan, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2021. L'anno si è chiuso con ricavi pari a 1.494.241 euro (250.473 euro al 31 dicembre 2020), un EBITDA positivo per 1.524 euro (negativo per 88.481 euro nel 2020) e un risultato netto negativo per 340.336 euro (negativo per 98.163 euro l'anno prima).

"Il bilancio dell'esercizio 2021 si chiude con un risultato che conferma appieno le nostre aspettative nonché il raggiungimento degli obiettivi attesi - ha commentato l'amministratore delegato Gianluca De Carlo - siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso sino ad oggi e del modello di business implementato".

Sulla perdita, spiega l'azienda, pesano in particolare gli ammortamenti dei costi capitalizzati dalla capogruppo relativi al processo di quotazione (282.197 euro) e l'accantonamento fatto dalla capogruppo di 104.669 euro a fronte dell'indeducibilità dell'IVA. La Posizione Finanziaria Netta al 31.12.2021 risulta positiva e pari a 12.032.247 euro (negativa per 1.233.396 euro al 31.12.2020) e include le disponibilità liquide di 13.382.247 euro (66.604 nel 2020) al netto del finanziamento soci erogato da Conafi di 1.350.000 euro (1.300.000 nel 2020).

Nel 2022, spiega ISCC Fintech, matureranno progressivamente gli effetti delle azioni poste in essere per la valorizzazione del portafoglio di crediti NPL, sia in relazione alle attività di recupero stragiudiziale tramite Phone Collection e Home Collection sia, in particolare, in relazione allo stato d'avanzamento delle attività di recupero giudiziale. "La capogruppo intende proseguire le sue attività di acquisto di portafogli di crediti NPL nonché quelle finalizzate alla loro valorizzazione, forte di un modello di business completo e strutturato che, come già indicato, la contraddistingue e le assegna un rilevante vantaggio competitivo in termini di capacità di valutazione, conoscenza del debitore, efficienza ed integrazione di processo, grazie alla piattaforma informatica e gestionale", viene sottolineato.