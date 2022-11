ISCC Fintech acquista portafoglio NPL per un valore di 34,6 milioni

Martedì 22 Novembre 2022, 09:00







(Teleborsa) - ISCC Fintech - Integrated System Credit Consulting Fintech, società attiva in Italia nel settore dell'acquisto di portafogli "granulari" di crediti non performing (NPL) e nell'attività di gestione e recupero degli stessi (redit Management), in data 21 novembre 2022, ha perfezionato un contratto di acquisto di un portafoglio di crediti NPL unsecured individual riconducibile al mercato secondario e finanziario.



Il portafoglio ha un valore nominale di circa 34,6 milioni di Euro. Lo stock è composto da 4.710 posizioni, derivanti prevalentemente da contratti di origine bancaria.



"Con tale operazione relativa all'acquisto di portafogli di crediti in sofferenza, si consolida il ruolo di ISCC Fintech nel segmento degli NPL, aumentando il portafoglio della società a circa 809,6 milioni di Euro per un totale di circa 104.710 posizioni", commenta l'Amministratore

Delegato di ISCC Fintech Gianluca De Carlo.