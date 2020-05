Isagro vende a FMC Corporation asset relativi al principio attivo Fluindapyr

Ultimo aggiornamento: 14:24

(Teleborsa) -per un'offerta vincolante suglial prezzo didi Euro. Aled al contestuale pagamento del prezzo, attesi0, verranno trasferiti a FMC la proprietà intellettuale, il know-how, le registrazioni, le formulazioni e gli altri asset relativi a tale molecola fungicida ad ampio spettro.Ilr, originato dalla Ricerca Innovativa di Isagro, è statoin seguito a un. Ciascuna società ha investito nelle proprie formulazioni e sviluppato progetti registrativi in specifici paesi e regioni. L'operazioneora adi essere l'del Fluindapyr, inclusi i mercati-chiave di Stati Uniti, Europa, Asia e America Latina.Isagro, invece, con questo, farà un ulteriore importantebasato sulla, in un quadro di integrated crop management. L'operazione genererà unprima delle tasse di circa, confermando così il valore della Proprietà Intellettuale di Isagro."Questa operazione, unitamente al disinvestimento di Isagro Asia dello scorso Dicembre, assicura le condizioni finanziarie per la realizzazione del nuovo modello di business di Isagro, basato sulla crescita nei biorational anche attraverso acquisizioni", ha dichiarato, Presidente e CEO di Isagro.Leo, che erano sospese in Borsa sin dall'avvio, resteranno