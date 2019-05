(Teleborsa) - All'indomani della pubblicazione dei risultati del trimestre, Isagro precisa che l'obiettivo di 200 milioni di euro di fatturato "si riferisce al medio termine e non all'anno in corso".



La precisazione si è resa necessaria a causa di quanto erroneamente ieri riportato da diversi organi di stampa nel sintetizzare i contenuti del comunicato sui conti trimestrali.



Il titolo Isagro oggi perde in Borsa il 2,86%.