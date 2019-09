Isagro, ok CdA a risultati semestre e offerta PI Industries

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Isagro ha alzato il velo suidel 2019, approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il periodo si è chiuso conpari a 73,1 milioni di Euro rispetto agli 89 milioni del primo semestre 2018. Undi 5 milioni di Euro contro i 13,3 milioni dei primi sei mesi di un anno fa. Unper 2,4 milioni di Euro (rispetto all'utile di 5,4 milioni del primo semestre 2018).Lapari a 58,1 milioni di Euro, include l'effetto di prima applicazione dell'IFRS 16 per 5,6 milioni di Euro, rispetto ai valori di 45,1 milioni di Euro e di 47,3 milioni di Euro rispettivamente al 31 dicembre 2018 e al 30 giugno 2018 ed un debt/equity ratio di 0,63 (pari a 0,57 al netto dell'effetto IFRS 16).Il CdA di di Isagro ha inoltre deliberato in data odierna l'per il disinvestimento a quest'ultima della controllata Isagro Asia Private Limited. Il closing è stimato avvenire entro l'anno in corso.Isagro Asia Private Limited è una società basata in India e attiva nella produzione (attraverso un sito ubicato a Panoli – Gujarat), registrazione e distribuzione locale (attraverso una rete distributiva in India), con attività di export.Il disinvestimento èdi Isagro.I relativi proventi contribuiranno a ridurre la posizione finanziaria netta di Isagro e saranno anche utilizzati per supportare la crescita futura del Gruppo.