(Teleborsa) - I ricavi/compensi totali dei contribuenti soggetti agli(Indici sintetici di attività fiscale che hanno sostituito gli Studi di settore) riferiti all'anno d'imposta, sono risultati pari a, in aumento delrispetto al totale dichiarato dagli Studi di Settore del 2017, mentre i ricavi/compensi medi dichiarati sono pari ain aumento dell'8,9%. Lo rende noto ilche ha pubblicato le Analisi e Statistiche sulle dichiarazioni fiscali 2019.L'incremento deiper macrosettore economico - precisa il MEF - va da un minimo del 5,4% del commercio, ad un massimoseguito dalle manifatture (+8,8%) e dal settore dei professionisti (+8,6%). Per l'agricoltura non è possibile analizzare la variazione percentuale, poiché tale settore non era preso in esame dagli Studi di Settore.Il report evidenzia che ilè pari a circa, in considerevole aumento (+24%) rispetto a quello calcolato con gli Studi di Settore del 2017, sottolineando come il "reddito totale dichiarato nel 2017 sia stato particolarmente basso in virtù della modifica del criterio di determinazione del reddito d'impresa in contabilità semplificata da "competenza" a "cassa". Il reddito medio totale dichiarato nel 2018 è pari a 35.735 euro: 33.200 euro per le persone fisiche, 45.000 euro per le società di persone e pari a 35.200 euro per le società di capitali ed enti".- Il numero di soggetti interessati dagli ISA nel 2018 ha riguardato(di cui il 60% persone fisiche), in leggero aumento (+0,18%) rispetto alla platea dei soggetti a cui sono stati applicati gli Studi di Settore del 2017. Analizzando la distribuzione territoriale, ilè concentrato alnella percentuale è pari al, mentre aldelsul totale.