Irpef, superbonus, sfratti, lavoro, Imu: la manovra stasera al voto della commissione Bilancio del Senato

Novità su Irpef, superbonus, sfratti, lavoro e Imu: la manovra stasera al voto della commissione Bilancio del Senato. Ma slitta ancora l'inizio delle votazioni sugli emendamenti sulla manovra: alle 21.30 si terrà una nuova riunione di maggioranza: si attendono le ulteriori nuove riformulazioni, tra cui quella sulle modifiche al Superbonus. La seduta della commissione Bilancio del Senato prevista quindi per lo stesso orario verrà posticipata nel corso della serata.

APPROFONDIMENTI LE MISURE Superbonus 110%, villette senza vincolo Isee. Tassa tavolini,... BONUS Bonus idrico, rubinetti e docce: sconto fino al 2021, proroga di... ECONOMIA Manovra, da bonus mobili a ristori per blocco sfratti: le... GLI AIUTI Bonus tv prorogati a tutto il 2022: interessate 3,7 milioni di... MANOVRA Cartelle esattoriali 2022 pagabili in 180 giorni: quelle di... ECONOMIA Manovra, accordo su abolizione tetto Isee villette e altre...

Bonus idrico, rubinetti e docce: sconto fino al 2021, proroga di un anno sino a fine 2023

Manovra, da bonus mobili a ristori per blocco sfratti: le novità

Dall'Irpef al superbonus 110%, le novità

Un fondo per i piccoli proprietari che hanno subito il blocco degli sfratti per l'emergenza Covid. Ma anche la proroga del bonus per i rubinetti o il rafforzamento di quello per i mobili. Le novità cominciano ad arrivare alla spicciolata in commissione Bilancio al Senato che ancora, dopo un mese, non ha espresso nemmeno un voto sulla manovra e aspetta la versione definitiva del Superbonus, dopo l'intesa raggiunta con il governo che dovrebbe portare alla cancellazione del tetto Isee per le villette.

Di rinvio in rinvio i senatori si preparano alla maratona notturna e nel frattempo controllano che nel primo gruppo di emendamenti riformulati, quelli cioè su cui ci sono le risorse e l'accordo tra maggioranza e governo, ci siano le richieste di ciascuno. Interventi importanti e attesi, come il pacchetto contro la violenza sulle donne, i fondi per il sostegno psicologico degli studenti provati da due anni di pandemia o l'avvio della riforma dell'apprendistato. Ma anche tante, forse troppe, mini e micromisure da pochi milioni di euro, decine sotto il milione e addirittura una norma che vale appena 7mila euro per esentare dal pedaggio autostradale vigili del fuoco, forestale e protezione civile della Valle D'Aosta. Uno stanziamento piccolissimo, per il 2022 e per gli anni a venire che dovrebbe faticare a trovare posto nella legge di Bilancio visto che, in punta di regolamento, non potrebbero entrare misure «microsettoriali».

Ma pure il governo ha presentato un intervento, considerato urgente, da soli 60mila euro per la commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. E i gruppi non sono stati da meno. Oltre ai classici rifinanziamenti dei fondi per la protezioni di api, per sostenere la filiera della frutta da guscio, per gli esuli della ex Jugoslavia o per i carnevali storici, arrivano risorse per varie fondazioni (dalla Ebri alla Salvo D'Acquisto) e per numerosi anniversari, dalle celebrazioni della Dc a quelle per il centenario dalla nascita di Pierpaolo Pasolini. Spazio poi alle commemorazioni come il treno della Memoria che racconta le vicende che hanno portato a Roma il Milite ignoto ma anche nuovi fondi per la tutela artistica come quella degli archi romani antichi. Tra le novità delle micro norme anche 500 mila euro per testare un vaccino-contraccettivo contro la «proliferazione» di specie animali che possano portare danni economici, e il pensiero va al fenomeno dei cinghiali dentro la cintura urbana delle grandi città.

I partiti però fibrillano: se lo schema per il taglio di Irpef e Irap è blindato, c'è chi teme che non vengano rispettati fino in fondo gli accordi sul Superbonus, dopo aver mal digerito l'arrivo di emendamenti praticamente mai discussi nemmeno nelle riunioni di maggioranza, come la stabilizzazione delle toghe onorarie o la stretta contro le delocalizzazioni. Un intervento, quest'ultimo, che non piace ai sindacati che chiedono sanzioni più severe e la restituzione dei fondi pubblici incassati di chi chiude per spostarsi altrove anche senza avere conti in rosso. Intanto cominciano a delinearsi alcune certezze, come la proroga dell'esenzione dal canone unico per i tavolini all'aperto di bar e ristoranti per altri tre mesi, fino a fine marzo, o la proroga del Superbonus fino al 2025 per gli interventi edilizi nelle aree colpite dal terremoto negli ultimi anni, da L'Aquila al Centro Italia.

Fino al 2023, in tema di bonus, si potrà ancora scontare anche l'acquisto di filtri per razionalizzare l'uso dell'acqua ma anche per ridurre l'uso delle bottiglie di plastica, mentre raddoppia, ma solo nel 2022, il bonus mobili all'interno delle ristrutturazioni, con la detrazione al 50% che si potrà applicare sugli acquisti fino a 10mila euro. In attesa di una vera e propria riforma arriva anche una spinta all'apprendistato: le Pmi con meno di 9 dipendenti che stipuleranno questi contratti nel 2022 avranno uno sconto del 100% sui contributi.

Imu ridotta

Nel 2022 i pensionati italiani residenti all'estero, che possiedono in Italia un immobile non locato, pagheranno un'Imu ridotta al 10%. Lo prevede un emendamento alla manovra riformulato dopo l'accordo maggioranza-governo. Nel 2021 «i titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato diverso dall'Italia», avevano pagato un'imposta comunque ridotta, ma al 50%. La misura viene finanziata con 3 milioni di euro.