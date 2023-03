Venerdì 17 Marzo 2023, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 18:19

Chi guadagna e chi perde con la nuova Irpef che il governo vorrebbe far scattare dal prossimo anno, come "anticipo" della riforma fiscale? La risposta tecnica non può che essere approssimativa, perché il calcolo dell'imposta si fa non solo sulla base delle aliquote (che si ridurrebbero da quattro a tre) ma anche delle detrazioni per lavoro, le quali di fatto contribuiscono a disegnare la curva del prelievo; e al momento mancano per queste ultime le formule che il governo Meloni intende applicare, in sostituzione di quelle definite a partire dal 2022 dal precedente esecutivo.

Riforma fiscale, sì alle tre aliquote. Leo: «Meno tasse ai dipendenti» Meloni: «Svolta per l'Italia»

Irpef, chi guadagna e chi perde

Sul piano politico però la stessa Giorgia Meloni ha ribadito dal palco della Cgil la volontà di dare un segnale immediato ai lavoratori che hanno un reddito tra i 15 mila e i 28 mila euro l'anno. Oggi su questo scaglione di reddito si applica un'aliquota del 25 per cento, che dal 2024 potrebbe essere accorpata con quella del 23 per cento in vigore per il primo scaglione (fino a 15 mila euro). I due scaglioni verrebbero quindi unificati e per gli interessati ci sarebbe un capo del prelievo di due punti percentuali, da 25 a 23. Resta da fissare il livello delle altre due aliquote, dai 28 mila euro in su, ma è molto probabile che almeno quella del 43 per cento (che scatta dopo i 50 mila) resti invariata.

LE SIMULAZIONI

Con questi elementi si può quindi simulare, in via preliminare, l'effetto del correttivo che coinvolge l'attuale secondo scaglione, ipotizzando per semplicità che il meccanismo delle detrazioni rimanga lo stesso e che non ci siano variazioni per le restanti due aliquote. Chi guadagna da 15 mila a 28 mila euro avrebbe un beneficio crescente fino a un massimo di 260 euro l'anno, e questo sarebbe l'importo fisso risparmiato anche dai contribuenti con reddito superiore, che beneficerebbero della riduzione solo per la "fetta" che corrisponde al secondo scaglione.

GLI ESEMPI

Più nel dettaglio, con una retribuzione annua di 16 mila euro ci sarebbe un vantaggio modesto, appena 20 euro, che salirebbe a 100 a quota 20 mila, a 180 a quota 24 mila e a 260 a 28 mila. Sarebbe proprio questo il livello in cui scatta il risparmio percentuale massimo, pari al 5,5 per cento dell'imposta dovuta con le regole di quest'anno (senza contare le addizionali). Per un reddito di 30 mila euro la stessa cifra assoluta vale uno sconto del 4,6% e per uno di 40 mila euro l'anno del 2,6%.

Se poi anche l'aliquota applicata tra 28 mila e 50 mila euro scendesse di due punti, dal 35 al 33 per cento, allora per chi supera questa soglia si aggiungerebbe un ulteriore beneficio crescente: sommato i 260 euro arriverebbe a 500 euro con un reddito di 40 mila euro l'anno e a 700 per uno di 50 mila. Di nuovo, il risparmio si "cristallizzerebbe" per chi guadagna di più.