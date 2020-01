© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il taglio del cuneo, che partirà da luglio di quest'anno, "è solo la premessa ad una più generale". Ad annunciarlo è il. Una, anticipano dal Movimento, allo studio da alcuni mesi "che porterà risparmi ancora più consistenti per il ceto medio, senza dimenticare i pensionati e gli incapienti (coloro che non pagano tasse perché percepiscono redditi molto bassi)".Con tale riforma il cui avvio è previsto nel 2021,, così da rendere più snello e moderno il sistema fiscale italiano".Al momento, anche se il tavolo ufficialmente deve ancora aprirsi, sarebbero almenoL'obiettivo comune ai partiti che sostengono il governo Conte, resta quello di un calo generalizzato del peso del fisco tuttavia le strade per raggiungere tale risultato, al momento, divergono. Uno scenario nel quale sembra probabile unamentre– come affermato nel già citato post –cui si aggiunge l'idea di una, con una attenzione mirata al famoso(fino ai 55mila euro di reddito) che finora è stato escluso dai vari interventi sulle tasse.Lo strumento con cui il Governo metterà mano al sistema fiscale è quello della, che ilvorrebbe approvare entro aprile. Nei prossimi due-tre mesi si cercherà, quindi, di trovare la sintesi nella maggioranza elaborando l'intervento nel modo più dettagliato possibile, in modo tale che una volta che il Parlamento avrà dato il suo via libera alla delega si potrà andare avanti rapidamente con i decreti attuativi."Il cosiddetto taglio del cuneo fiscale è positivo. Purtroppo, però, si rivolge solo ai dipendenti ed esclude completamente il mondo del lavoro indipendente. Un mondo importante ma in sofferenza: solo negli ultimi 12 mesi hanno chiuso i battenti circa 41mila autonomi. Un quadro che rende evidente il bisogno di una riforma Irpef per tutti – ha commentato–. A fronte di un mini-sconto per i dipendenti, professionisti, lavoratori autonomi e Pmi si trovano invece a fronteggiare una pressione fiscale in aumento, local tax e canone unico e stretta della flat tax. Ma anche di un diluvio di adempimenti e sanzioni. Per De Luise "serve una riforma Irpef complessiva e coraggiosa, che si rivolga a tutti e che allarghi a tutte le parti sociali, non solo ai sindacati dei lavoratori dipendenti, la partecipazione al tavolo"