Irpef, taglio detrazioni da 260 euro per redditi sopra 50mila euro e 3 aliquote solo nel 2024. Oggi il cdm

Manovra. Un taglio lineare alle detrazioni da 260 euro per chi ha un reddito «complessivo superiore a 50.000 euro». Lo prevede la bozza in entrata del decreto legislativo di riforma dell'Irpef e introduzione della mini-Ires in entrata al Consiglio dei ministri, che accompagna la manovra.

A essere interessati dalla riduzione gli sconti del 19%, le erogazioni liberali a favore delle Onlus, dei partiti e del Terzo settore oltre alle detrazioni sui premi per l'assicurazione sulle calamità.