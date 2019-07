© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che, nelle intenzioni del governo, dovrebbe essere l'alternativa alla flat tax, porterebbe unSono i dati che emergono da uno: dalla simulazione effettuata, la riduzione a tre dalle cinque aliquote attuali, significherebbe un, di, ma di, cioè l'1,18% dei dipendenti e pensionati.", si legge nello studio Uil.Il rapporto ha confrontato l'ipotesi di una revisione dell'Irpef percon una riduzione a 3 delle aliquote: 23% per lo scaglione di reddito compreso tra i 10mila e i 28mila euro; 37% per i redditi tra i 28mila e i 100mila euro; 42% per lo per i redditi superiori ai 100mila euro.I dati confermano che la, cioè il, in totale 4,1 milioni di persone.con redditi da lavoro dipendente e da pensione. Su questa fascia, che comprende 12,6 milioni di dipendenti, la riduzione è contenuta: a 20mila euro l'anno le tasse calano di 200 euro l'anno, da 4.800 e 4.600 euro, 15 euro al mese. A 25mila euro le tasse scendono di 400 euro l'anno, mentre a 30 mila di 540 euro l'anno, 41 euro al mese in meno considerando le 13 mensilità contrattuali.Tra i 29mila e i 100mila euro di redditi, cioè 4,7 milioni di dipendenti e pensionati per il 21,89% del totale, la diminuzione passa da 590 euro (a quota 35.000 euro di reddito) a 1.890 euro l'anno (sugli 80mila euro).Il: 258mila contribuenti, pari all'1,18% del totale dei dipendenti. Per loro lo sconto supera i 3mila euro, passando dai 3.090 euro per i 100mila euro, ai 3.290 a 120mila euro, 3.390 per i 130mila euro, fino ai 3.590 euro di tasse in meno l'anno per i redditi da 150mila euro."È assolutamente necessario tagliare le tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati - commenta il segretario confederale della Uil. Dallo studio emerge chiaramente che la differenza tra l'attuale imposta e l'ipotetica Irpef a 3 aliquote sia a tutto vantaggio dei redditi più elevati. Per la Uil - conclude Proietti - la via da seguire per ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti e pensionati è agire sulle detrazioni specifiche".