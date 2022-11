Iren sigla con Banco BPM finanziamento da 100 milioni per investimenti sostenibili

(Teleborsa) -hanno sottoscritto undestinato a finanziare l'ambizioso piano decennale di investimento della multiutility attiva nel settore dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti.La nuova linea di credito ha un, ed è legata al raggiungimento di due obiettivi di sostenibilità inseriti nel Business Plan al 2030 di Iren ed inclusi nel Sustainable Financing Framework: riduzione dell'intensità delle emissioni di gas serra e delle perdite idriche. Il secondo target, in particolare, sottolinea l'impegno della società a proteggere le risorse idriche attraverso un piano di investimenti che punta all'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche.È previsto anche uncollegato al raggiungimento di alcuni target al 2030 e correlati a tre Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs): numero 6 (Acqua pulita e servizi igienici), numero 7 (Energia accessibile e pulita) e numero 13 (Azione per il clima).Il finanziamento è riconducibile alche Banco BPM ha pensato proprio per rispondere alle esigenze del mondo imprenditoriale, sempre più attento alle tematiche ESG., Chief Financial Officer di Iren ha spiegato che "il totale dei finanziamenti perfezionati nel 2022 è interamente connesso a progetti e obiettivi di sostenibilità, a conferma della natura fortemente green del debito di Iren"."Ci fa piacere affiancare Iren in questa operazione che rappresenta un'ulteriore conferma del costante e concreto impegno del nostro Gruppo a integrare la sostenibilità nel business", ha dichiarato, Responsabile Large Corporate di Banco BPM.